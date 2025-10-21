Українська правда
Барселона з хеттриком Лопеса розгромила Олімпіакос Яремчука, Кайрат зіграв унічию з Пафосом у Лізі чемпіонів

Олексій Мурзак — 21 жовтня 2025, 21:38
Сьогодні, 21 жовтня, відбулися перші матчі третього туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2025/26.

Так, Барселона вдома здобула перемогу над Олімпіакосом Романа Яремчука. Зустріч завершилася з рахунком 6:1. Український нападник грецького клубу вийшов з лави запасних на 77-й хвилині, однак завадити розгрому не зумів.

Господарі поля завдяки дублю Ферміна Лопеса впевнено закрили 1-й тайм. У другому гості змогли скоротити відставання, а згодом через другу жовту картку Ессе залишилися у меншості. Надалі каталонці скористалися більшістю та забили ще двічі – відзначилися Ямал та Рашфорд.

Надалі Олімпіакос зовсім посипався та пропустив ще двічі – знову забили Лопес та Рашфорд, які оформили хеттрик та дубль відповідно, встановивши остаточний рахунок.

У паралельному протистоянні вечірнього слоту Кайрат у більшості не зміг обіграти Пафос, зігравши внічию 0:0.

О 22:00 відбудеться ще 7 протистоянь. Зокрема, ПСЖ з Іллею Забарним зустрінеться з Баєром, а Бенфіка, в якій виступають Анатолій Трубін та Георгій Судаков, зіграє з Ньюкаслом. Всі українські гравці у цих матчах зіграють з перших хвилин.

Центральним матчем буде протистояння Арсенала та Атлетико.

Ліга чемпіонів УЄФА-2025/26
Етап єдиної ліги, 3 тур
21 жовтня

Барселона – Олімпіакос 6:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 7 Лопес, 2:0 – 39 Лопес, 2:1 – 54 Ель-Каабі (пен), 3:1 – 68 Ямал, 4:1 – 74 Рашфорд, 5:1 – 76 Лопес, 6:1 – 79 Рашфорд

Вилучення: 57 – Ессе (Олімпіакос, друга жовта картка)

Кайрат – Пафос 0:0

Вилучення: 4 – Коррея (Пафос, пряма червона)

  • 22:00 Арсенал – Атлетико
  • 22:00 Баєр – ПСЖ
  • 22:00 Вільярреал – Манчестер Сіті
  • 22:00 Копенгаген – Боруссія Дортмунд
  • 22:00 Ньюкасл – Бенфіка
  • 22:00 ПСВ – Наполі
  • 22:00 Уніон – Інтер

Нагадаємо, напередодні керівники європейського футболу оголосили про новий формат чоловічої Ліги чемпіонів, який почне діяти з сезону-2027/28.

