Дивний матч, – Енріке оцінив розгромну перемогу ПСЖ над Баєром

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився про перемогу команди над Баєром в матчі третього туру Ліги чемпіонів.

Фахівець поділився думками на післяматчевому флешінтерв'ю.

"Я намагаюсь дивитись на світ позитивно, проте деякі складнощі викликають у мене занепокоєння. Це був дивний матч – ми пропустили, заробили пенальті, ще це вилучення Забарного. Я думаю, футболісти зіграли дуже добре, вони проявили свої амбіції.

Дуже приємно було спостерігати футбол, який ми демонстрували. Чудово було бачити Усмана на полі та результативні передачі, які він отримував. Ми хочемо продовжувати у тому ж дусі, у ПСЖ дуже високі цілі", – розповів Енріке.

❤️💙🏆🇪🇺 Luis Enrique : «J’ai le sentiment habituel de chercher à voir tout ce qui est positif, mais en même temps avec la préoccupation de quelques complications. C’était un match un petit peu bizarre parce qu’on a encaissé des buts, des penalties, et aussi un joueur expulsé. Il… pic.twitter.com/GQIazKqamT — Paris No Limit (@Xparisnolimit) October 22, 2025

Нагадаємо, у поєдинку з Баєром Ілля Забарний "привіз" два пенальті у свої ворота та заробив пряму червону картку ще у першому таймі.

Після трьох турів ПСЖ посідає перше місце турнірної таблиці Ліги чемпіонів, набравши дев'ять очок.

Наступна гра для парижан відбудеться у межах Ліги 1 – суперником стане Брест. Поєдинок заплановано на 25 жовтня, а стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Раніше Забарний дізнався свою оцінку за 37 хвилин на полі проти леверкузенців від статистичних порталів.