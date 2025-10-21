Забарний "привіз" 2 пенальті на ворота ПСЖ у матчі з Баєром та був вилучений на 37-й хвилині

У вівторок, 21 жовтня, відбувається матч 3 туру основного етапу Ліги чемпіонів, в якому Баєр приймає ПСЖ.

Французи відкрили рахунок на 7 хвилині зусиллями Пачо. Втім, на 24-й хвилині Ілля Забарний програв у карному боротьбу супернику та звалився на газон, зігравши у підсумку рукою.

Після перегляду VAR арбітр думки не змінив, "нагородив" Забарного жовтою та вказав на 11 метрів.

На щастя для українця, нападник Баєра Грімальдо шансом не скористався, поціливши у стійку воріт.

Втім, на цьому проблеми українця не завершилися. На 37-й хвилині Забарний у карному притримав руками суперника і заробив другий пенальті на ворота своєї команди. У підсумку – друга жовта і вилучення для Іллі.

Цього разу пенальті пішов пробивати Алейс Гарсія, який зміг переграти Шевальє. Зазначимо, що до того Баєр також залишився удесятьох після вилучення Андріха.

Напередодні повідомлялося, що українець зріс у ціні на 13 мільйонів за версією Transfermarkt.