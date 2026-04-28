Курйоз у матчі Першої ліги: голкіпер Ниви забив гол від своїх воріт, але арбітр його не зарахував

Курйозний епізод стався у матчі за участю Нивою Тернопіль та Буковиною, де голкіпер тернопільської команди Ілля Ольховий відзначився неймовірним ударом, який, однак, не приніс результату.

Виконуючи вільний удар від власних воріт, воротар потужно пробив уперед, і м'яч перелетів усе поле, перескочив через голкіпера суперника та опинився у сітці. Попри ефектність моменту, арбітр не зарахував взяття воріт.

Причина полягає у правилах гри: після вільного удару м'яч має торкнутися хоча б одного іншого гравця, перш ніж буде зафіксовано гол. У цьому випадку жоден футболіст не змінив траєкторію польоту, тому взяття воріт вважається недійсним і гру було продовжено.

Зазначимо, сам поєдинок завершився мінімальною перемогою Буковини з рахунком 1:0.

