Лідер Реала ледь не влаштував бійку із футболістом Арсенала у перерві матчу Ліги чемпіонів

Вчорашній матч Ліги чемпіонів між Реалом та Арсеналом запам'ятався неймовірною напругою на полі та поза його межами.

На 13-й хвилині гри вінгер "канонірів" Букайо Сака виконав пенальті у стилі "паненки" і не забив. Епізод минув і всі, наче, його забули, але не Дані Карвахаль.

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Травмований лідер "вершкових" очікував на англійця за межами поля і почав вести з ним виховну бесіду щодо "етичності" виконання такого удару, опонент не став слухати.

Сака намагався якомога скоріше піти у роздягальню, проте Карвахаль раптово взбісився і потягнув вінгера за плече, почавши йому щось кричати. Емоції різко вибухнули і справа ледь не дійшла до бійки, але футболістів встигли відтягнути.

Dani Carvajal had words for Bukayo Saka right before heading down the tunnel for the half. pic.twitter.com/4cpRhnBbHG — ESPN FC (@ESPNFC) April 16, 2025

Нагадаємо, матч-відповідь між Реалом та Арсеналом завершився перемогою гостей із рахунком 2:1. На "Чемпіоні" доступний відеоогляд другої зустрічі команд.

У півфіналі Ліги чемпіонів Арсенал зіграє проти ПСЖ. Детальніше ознайомитися з парами можна за цим посиланням.