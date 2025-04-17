Камбеків не сталося: визначилися півфіналісти Ліги чемпіонів

Сьогодні, 16 квітня, завершилися ще два протистояння в межах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025.

За підсумками матчей-відповідей були визначені півфінальні пари турніру. Арсенал мінімально здолав Реал на виїзді, а Інтер зумів втримати нічию в поєдинку з Баварією.

Нагадаємо, що "каноніри" у першій грі здобули розгромну перемогу над мадридцями у Лондоні завдяки дублю Деклана Райса зі штрафних. Інтер у Мюнхені зумів мінімально обіграти Баварію, що дозволило їм вийти до наступного етапу турніру.

У півфіналах Арсенал зіграє з ПСЖ, який пройшов Астон Віллу попри поразку в матчі-відповіді, а Інтер зустрінеться з Барселоною, яка також поступилась у другому поєдинку.

Півфінальні поєдинки мають відбутися вже 29 та 6 травня. Фінал, що відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені запланований на 31 травня.