Невдаха дня: лідер Арсенала відібрав пенальті в одноклубника у матчі з Реалом і ганебно схибив

У матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів між Реалом та Арсеналом стався доволі цікавий епізод із нереалізованим пенальті "канонірів".

На 13-й хвилині гри Мартін Едегор викликався пробити 11-метровий удар за фол на Мікелі Меріно, але норвежця в останню секунду зупинив вінгер Букайо Сака.

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Англієць забрав в одноклубника м'яч і захотів самостійно виконати "покарання". На жаль, ніхто нікого не покарав.

Сака піжонськи пробив паненкою, після чого м'яч повільно полетів у бік воріт, а Тібо Куртуа без проблем перевів удар на кутовий.

Нагадаємо, минулого тижня Арсенал знищив на своєму полі Реал із рахунком 3:0, а головним героєм зустрічі став Деклан Райс.

На "Чемпіоні" також доступний відеоогляд першого матчу.