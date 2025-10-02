Українська правда
Справу зроблено, – Забарний відреагував на перемогу над Барселоною в Лізі чемпіонів

Станіслав Лисак — 2 жовтня 2025, 16:51
Getty Images

Центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний відреагував на перемогу його команди над Барселоною у 2 турі основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА.

Відповідний пост український оборонець виклав у Instagram.

"Справу зроблено! Зосереджений на наступному матчі. Уперед Париж!", – написав Забарний.

Нагадаємо, що матч завершився мінімальною перемогою парижан з рахунком 2:1, а Ілля Забарний став найкращим гравцем поєдинку за версією статистичного порталу Sofascore.

Зазначимо, що відео голів та огляд матчу Барселона – ПСЖ доступний на сайті "Чемпіон".

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер "блаугранас" Хансі Флік.

