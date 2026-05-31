Названо найкращого гравця сезону в Лізі чемпіонів

Зірковий вінгер ПСЖ та збірної Грузії Хвіча Кварацхелія був визнаний найкращим гравцем Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

У поточному сезоні Кварацхелія взяв участь у 16 матчах ПСЖ у Лізі чемпіонів, у яких відзначився 10 голами та 7 асистами.

25-річний грузин допоміг ПСЖ виграти Лігу чемпіонів друге поспіль. У фіналі проти Арсенала він заробив пенальті, з якого Усман Дембеле зрівняв рахунок у матчі, проте був замінений на 83-й хвилині на Бредлі Барколя.

Кварацхелія виступає за ПСЖ з січня 2025 року, минулого року також вигравав Лігу чемпіонів із паризьким клубом. Контракт вінгера збірної Грузії діє до літа 2029 року, трансферна вартість гравця оцінюється в 90 мільйонів євро.