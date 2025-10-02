Флік – про поразку Барселони від ПСЖ: Суперники були на свіжих ногах

Головний тренер Барселони Хансі Флік висловився про поразку команди від ПСЖ у матчі другого туру Ліги чемпіонів.

Емоції фахівця передає пресслужба УЄФА.

"ПСЖ має дуже високий клас, а гравці були на свіжих ногах. Вони заслуговували на перемогу. За останні тижні ми мали надто багато матчів, тому нам потрібно зібратись, усе обговорити та з'ясувати – що треба покращити у своїй грі.

Я впевнений, що ми грали на одному рівні ПСЖ, але це потрібно робити усі 90 хвилин. Уся команда повинна брати участь в захисті, усі повинні підключатись до атаки. Ви бачили, що у Парі кожен хоче володіти м'ячем, кожен намагається використовувати простір – нам потрібно цьому навчитись", – розповів Флік.

Зазначимо, що відео голів та огляд матчу Барселона – ПСЖ доступний на сайті "Чемпіон".

Раніше повідомлялось, що Ілля Забарний став найкращим гравцем поєдинку за версією статистичного порталу Sofascore.