Володимир Максименко — 2 жовтня 2025, 09:05
Флік – про поразку Барселони від ПСЖ: Суперники були на свіжих ногах
Головний тренер Барселони Хансі Флік висловився про поразку команди від ПСЖ у матчі другого туру Ліги чемпіонів.

Емоції фахівця передає пресслужба УЄФА.

"ПСЖ має дуже високий клас, а гравці були на свіжих ногах. Вони заслуговували на перемогу. За останні тижні ми мали надто багато матчів, тому нам потрібно зібратись, усе обговорити та з'ясувати – що треба покращити у своїй грі.
Я впевнений, що ми грали на одному рівні ПСЖ, але це потрібно робити усі 90 хвилин. Уся команда повинна брати участь в захисті, усі повинні підключатись до атаки. Ви бачили, що у Парі кожен хоче володіти м'ячем, кожен намагається використовувати простір – нам потрібно цьому навчитись", – розповів Флік.

