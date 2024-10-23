Бенефіс Рафіньї: хеттрик бразильця допоміг Барселоні розбити Баварію в ЛЧ

Каталонська Барселона здобула розгромну перемогу над мюнхенською Баварією в домашньому матчі 3 туру Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 4:1. Головною зіркою поєдинку став бразильський вінгер Рафінья, який вже на першій хвилині вивів господарів вперед, реалізувавши вихід віч-на-віч.

Нападник німців Гаррі Кейн майже одразу забив у відповідь, проте гол не зарахували через офсайд. Проте за кілька хвилин англієць таки добився свого. Щоправда Барселона ще у першому таймі забила двічі.

Спершу Роберт Левандовський забив у пусті ворота, а потім той таки Рафінья відзначився неймовірним ударом. Після перерви бразилець не зупинився та поклав ще один гол-красень.

Далі гра трохи притихла і команди більше не змогли відзначитися. Зауважимо, що це лише друга перемога Барселони над Баварією за останні 10 матчів.

Ліга чемпіонів-2024/25

3 тур. 23 жовтня

Барселона (Іспанія) – Баварія (Німеччина) 4:1 (3:1)

Голи: 1:0 – 1 Рафінья, 1:1 – 18 Кейн, 2:1 – 36 Левандовський, 3:1 – 45 Рафінья, 4:1 – 56 Рафінья

Барселона: Пенья – Бальде, Мартінес, Кубарсі, Кунде, Педрі (Гаві 85), Касадо, Фермін (де Йонг 61), Рафінья (Ольмо 75), Ямал (Фаті 85), Левандовський (Віктор 85).

Баварія: Ноєр – Девіс, Кім Мін Чже, Упамекано, Геррейро (Лаймер 86), Пальїнья (Горецка 60), Кімміх, Олізе (Сане 60), Мюллер (Мусіала 60), Гнабрі (Коман 60), Кейн.

Попередження: ... – Кімміх 27

Після трьох турів Ліги чемпіонів у Барселони 6 очок, а Баварія має в активі 3 бали. Каталонці розташувалися на 9 сходинці, а німці посідають 23 місце в турнірній таблиці ЛЧ.