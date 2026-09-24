Зірковий одноклубник Забарного постане перед судом у справі про зґвалтування

Зірковий марокканський захисник ПСЖ Ашраф Хакімі постане перед судом у справі про зґвалтування.

Про це повідомляє L'Equipe.

23 вересня Касаційний суд відхилив апеляцію Хакімі, заявивши, що підстав для її прийняття немає. Тепер справа відправиться на розгляд кримінального суду департаменту О-де-Сен.

Адвокатка Хакімі, Фанні Колін, заявила, що під час відкритих слухань надасть усі докази того, що позивачка перешкоджає слідству, зокрема приховувала переписку та відмовилася від медекспертизи та надання доступу до власного телефону.

Нагадаємо, у лютому 2023 року Хакімі звинуватили в зґвалтуванні жінки у власному домі. Спортсмен заперечує свою провину, запевняючи, що між ним і позивачкою були лише взаємні добровільні обійми та поцілунки.