Хакімі встановив вражаюче досягнення в матчі проти Гавра

Захисник ПСЖ і збірної Марокко Ашраф Хакімі встановив вражаюче досягнення у поєдинку 9 туру французької Ліги 1 проти Гавра.

Про це повідомляє пресслужба ПСЖ, посилаючись на Opta.

Напередодні ПСЖ у матчі 9 туру Ліги 1 на виїзді розгромив Гавр 5:1. Хакімі взяв участь у кожному з 5 голів парижан: 3 голи та 2 асисти.

Хакімі став першим захисником в чемпіонаті Франції, який здійснив 5 результативних дій за матч відколи Opta веде дану статистику, себто з 2006 року. За даними Sofascore, жоден захисник у топ-5 європейських лігах не робив 5 результативних дій за матч починаючи з сезону-2015/16.

Контракт Хакімі з ПСЖ діє до літа 2029 року, трансферна вартість 27-річного захисника оцінюється в 80 мільйонів євро.