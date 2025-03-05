Інтер з рекордом Лаутаро обіграв Феєнорд: огляд матчу Ліги чемпіонів

У матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2024/25 Феєнорд вдома поступився міланському Інтеру.

Огляд матчу

Одним з голів відзначився Лаутаро Мартінес. Цей м'яч став 18-м для аргентинця у найпрестижнішому клубному турнірі, що дозволило йому стати найкращим бомбардиром команди в історії в Лізі чемпіонів.

Він побив рекорд легендарного Сандро Маццоли, в якого було 17 результативних ударів.

Ліга чемпіонів-2024/25

1/8 фіналу, 5 березня

Феєнорд – Інтер 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 38 Тюрам, 0:2 – 50 Мартінес

Нереалізований пенальті: Зелінський 65 (Інтер)

Нагадаємо, напередодні відбулися перші матчі 1/8 фіналу ЛЧ, в яких Реал здолав Атлетико, а Зінченко долучився до розгромної перемоги Арсенала над ПСВ.