Мартінес став рекордсменом Інтера в Лізі чемпіонів

Аргентинський нападник італійського Інтера Лаутаро Мартінес став найкращим бомбардиром команди в історії в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє Squawka.

27-річний нападник забив м'яч у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ проти Феєнорда (2:0). Це був його 18-й гол у складі "нерадзуррі". Таким чином він побив рекорд легендарного Сандро Маццоли, в якого було 17 результативних ударів.

Досягнення Маццоли трималося із сезону-1971/72. Італієць встановив його ще в Кубку європейських чемпіонів – так до 1992 року називалася Ліга чемпіонів.

Lautaro Martínez has now scored more Champions League/European Cup goals for Inter than any other player in the club’s history (18).



Sandro Mazzola’s record has finally been broken. 🔵⚫ pic.twitter.com/zIYm7WjEFW — Squawka (@Squawka) March 5, 2025

Також Лаутаро посідає п’яте місце в рейтингу найкращих бомбардирів у історії Інтера в усіх турнірах. На його рахунку 146 голів у 319 матчах Більше за Інтер забивали лише Джузеппе Меацца (284), Алессандро Альтобеллі (209), Роберто Бонінсенья (173) та згаданий вище Сандро Маццола (162).

Раніше нападник зрівнявся з легендарним Дієго Марадоною за кількістю забитих м'ячів за збірною Аргентини.