Мартінес став рекордсменом Інтера в Лізі чемпіонів
Аргентинський нападник італійського Інтера Лаутаро Мартінес став найкращим бомбардиром команди в історії в Лізі чемпіонів.
Про це повідомляє Squawka.
27-річний нападник забив м'яч у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ проти Феєнорда (2:0). Це був його 18-й гол у складі "нерадзуррі". Таким чином він побив рекорд легендарного Сандро Маццоли, в якого було 17 результативних ударів.
Досягнення Маццоли трималося із сезону-1971/72. Італієць встановив його ще в Кубку європейських чемпіонів – так до 1992 року називалася Ліга чемпіонів.
Також Лаутаро посідає п’яте місце в рейтингу найкращих бомбардирів у історії Інтера в усіх турнірах. На його рахунку 146 голів у 319 матчах Більше за Інтер забивали лише Джузеппе Меацца (284), Алессандро Альтобеллі (209), Роберто Бонінсенья (173) та згаданий вище Сандро Маццола (162).
Раніше нападник зрівнявся з легендарним Дієго Марадоною за кількістю забитих м'ячів за збірною Аргентини.