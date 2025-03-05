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Мартінес став рекордсменом Інтера в Лізі чемпіонів

Микола Дендак — 5 березня 2025, 22:05
Мартінес став рекордсменом Інтера в Лізі чемпіонів
Лаутаро Мартінес
Getty Images

Аргентинський нападник італійського Інтера Лаутаро Мартінес став найкращим бомбардиром команди в історії в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє Squawka.

27-річний нападник забив м'яч у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ проти Феєнорда (2:0). Це був його 18-й гол у складі "нерадзуррі". Таким чином він побив рекорд легендарного Сандро Маццоли, в якого було 17 результативних ударів.

Досягнення Маццоли трималося із сезону-1971/72. Італієць встановив його ще в Кубку європейських чемпіонів  – так до 1992 року називалася Ліга чемпіонів.

Також Лаутаро посідає п’яте місце в рейтингу найкращих бомбардирів у історії Інтера в усіх турнірах. На його рахунку 146 голів у 319 матчах Більше за Інтер забивали лише Джузеппе Меацца (284), Алессандро Альтобеллі (209), Роберто Бонінсенья (173) та згаданий вище Сандро Маццола (162).

Раніше нападник зрівнявся з легендарним Дієго Марадоною за кількістю забитих м'ячів за збірною Аргентини.

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