Іванчук назвав улюблений футбольний клуб в Україні

Легендарний український шахіст Василь Іванчук назвав свої улюблені футбольні клуби. В Україні він віддає перевагу донецькому Шахтарю.

Його слова цитує Chess.com.

"Так, мені подобається Манчестер Юнайтед. В Іспанії мені подобається Бетіс. У Туреччині? Трабзонспор. Вчора вони перемогли Галатасарай. В Україні вболіваю за донецький Шахтар", – сказав він.

Іванчук – видатний український гросмейстер, якого вважають одним із найталановитіших і найоригінальніших шахістів в історії світових шахів.

Василь перемагав на Шахових олімпіадах у складі збірної СРСР (1988, 1990) та збірної України (2010). Також вигравав командний чемпіонат світу (2001) та Європи (1992).

У 2007 році здобув титул чемпіона світу з бліцу. Станом на вересень 2026-го 57-річний "Чакі" входить у топ-100 шахістів світу.

Зазначимо, в п'ятому турі Всесвітньої шахової Олімпіади у Самарканді збірні України здобули синхронні перемоги.