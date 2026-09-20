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Іванчук назвав улюблений футбольний клуб в Україні

Руслан Травкін — 20 вересня 2026, 19:14
Іванчук назвав улюблений футбольний клуб в Україні
Василь Іванчук
chessbase.in

Легендарний український шахіст Василь Іванчук назвав свої улюблені футбольні клуби. В Україні він віддає перевагу донецькому Шахтарю.

Його слова цитує Chess.com.

"Так, мені подобається Манчестер Юнайтед. В Іспанії мені подобається Бетіс.

У Туреччині? Трабзонспор. Вчора вони перемогли Галатасарай.

В Україні вболіваю за донецький Шахтар", – сказав він.

Іванчук – видатний український гросмейстер, якого вважають одним із найталановитіших і найоригінальніших шахістів в історії світових шахів.

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Василь перемагав на Шахових олімпіадах у складі збірної СРСР (1988, 1990) та збірної України (2010). Також вигравав командний чемпіонат світу (2001) та Європи (1992).

У 2007 році здобув титул чемпіона світу з бліцу. Станом на вересень 2026-го 57-річний "Чакі" входить у топ-100 шахістів світу. 

Зазначимо, в п'ятому турі Всесвітньої шахової Олімпіади у Самарканді збірні України здобули синхронні перемоги.

Шахи Шахтар Василь Іванчук

Василь Іванчук

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