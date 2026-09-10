Туран врахував уроки Пушича: підсумки стартового матчу Шахтаря в Лізі чемпіонів

Донецький Шахтар стартував в основному раунді Ліги чемпіонів сезону-2026/27. Першим суперником "гірників" став нідерландський ПСВ, з яким команда Арди Турана розписала мирову.

"Чемпіон" підбив підсумки матчу першого туру ЛЧ за участю Шахтаря.

Дебют Турана у Лізі чемпіонів

Після вильоту з єврокубків Динамо, Полісся та ЛНЗ команді Арди Турана доведеться набирати очки до таблиці коефіцієнтів УЄФА не тільки за себе, але й за трьох інших представників України. Тож тепер на "гірниках" подвійна відповідальність.

Для турецького фахівця поєдинок проти ПСВ став дебютним у Лізі чемпіонів як тренера. Участь у такому турнірі – мрія для кожного наставника, і тепер вона здійснилася для Турана.

Арда Туран ФК Шахтар

Перед матчем фаворитом протистояння вважався нідерландський гранд. У минулому сезоні ПСВ домінував в Ередивізі, здобувши чемпіонство з рекордним відривом. Та на "Філіпс Стадіон" усе мало вирішитися безпосередньо на футбольному полі.

Туран виставив у стартовому складі одразу шістьох бразильців, додавши до них венесуельця Глейкера Мендозу. Четвірка українців теж не викликала питань: у воротах – Різник, у центрі захисту – Матвієнко та Бондар, а в опорній зоні компанію Марлону Гомесу склав Олег Очеретько. Таке поєднання виявилося оптимальним для гри проти ПСВ.

Стартові хвилини залишилися за господарями. Ейндговенці раз за разом влаштовували пожежу в штрафному майданчику "гірників". Особливу загрозу становив ветеран ПСВ Іван Перишич. Втім, захист Шахтаря у ці хвилини зіграв надійно.

Педро Енріке проти Перішича ФК Шахтар

Марлон вигриз, Мендоза забив, а Дест відповів

Особливим завзяттям відзначався опорник Шахтаря Марлон Гомес. 22-річний бразилець наче лев вигризав кожен м'яч, "випалюючи" все навкруги. Саме завдяки його діям "гірники" відкрили рахунок.

Марлон пішов у жорсткий підкат проти Сержиньйо Деста, відібрав м'яч і віддав його Ізакі. Той одразу знайшов передачею Мендозу, а венесуелець у коронній манері забив бездоганний гол. Арбітр після перегляду ВАР не побачив порушення з боку Гомеса та зарахував взяття воріт.

Так, досить несподівано, донеччани пішли на перерву з перевагою в один м'яч.

ФК Шахтар

До честі підопічних Петера Боса, вони швидко відігралися. Правий захисник ейндговенців та збірної США Сержиньйо Дест опинився сам у центральній зоні та холоднокровно пробив у кут воріт. Очеретько у відчайдушному стрибку намагався завадити американцю, але все було марно.

На останніх хвилинах матчу Шахтар міг вирвати перемогу, якби у завершальному моменті точнішим був Траоре. Арда Туран емоційно відреагував на втрачену нагоду, хоча після фінального свистка не приховував задоволення.

"Я пишаюся своїми гравцями, і я особисто багато чого навчився в тактичному плані. Проти ПСВ на цьому стадіоні неможливо відіграти 90 хвилин добре. Але сьогодні мої гравці трималися стійко й упевнено", – сказав після гри Туран.

Арда Туран ФК Шахтар

Хороший старт, але попереду АЕК

Загалом матч можна цілком справедливо занести в актив "гірників". Вони не грали на відбій, а намагалися здобути максимальний результат. Сподобалася й налаштованість футболістів, у чому немала заслуга Турана.

ФК Шахтар

Як тут не згадати попередню зустріч суперників, яка відбулася два роки тому. Тоді у 5-му турі ЛЧ-2024/25 команда Маріно Пушича вела в рахунку 2:0, але на останніх хвилинах пропустила три голи та втратила перемогу. Тепер Шахтар врахував уроки та зумів здобути очко в Ейндговені.

У 2-му турі Ліги чемпіонів-2026/27 Шахтар зіграє проти грецького АЕКа, за який виступає Олександр Зубков. Матч відбудеться 14 жовтня.

Ця гра має дати відповідь, чи готова команда Арди Турана поборотися за вихід до раунду плейоф.