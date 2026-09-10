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Туран врахував уроки Пушича: підсумки стартового матчу Шахтаря в Лізі чемпіонів

Сергій Шаховець — 10 вересня 2026, 23:30
ФК Шахтар
Туран врахував уроки Пушича: підсумки стартового матчу Шахтаря в Лізі чемпіонів

Донецький Шахтар стартував в основному раунді Ліги чемпіонів сезону-2026/27. Першим суперником "гірників" став нідерландський ПСВ, з яким команда Арди Турана розписала мирову.

"Чемпіон" підбив підсумки матчу першого туру ЛЧ за участю Шахтаря.

Дебют Турана у Лізі чемпіонів

Після вильоту з єврокубків Динамо, Полісся та ЛНЗ команді Арди Турана доведеться набирати очки до таблиці коефіцієнтів УЄФА не тільки за себе, але й за трьох інших представників України. Тож тепер на "гірниках" подвійна відповідальність.

Для турецького фахівця поєдинок проти ПСВ став дебютним у Лізі чемпіонів як тренера. Участь у такому турнірі – мрія для кожного наставника, і тепер вона здійснилася для Турана.

Арда Туран
Арда Туран
ФК Шахтар

Перед матчем фаворитом протистояння вважався нідерландський гранд. У минулому сезоні ПСВ домінував в Ередивізі, здобувши чемпіонство з рекордним відривом. Та на "Філіпс Стадіон" усе мало вирішитися безпосередньо на футбольному полі.

Туран виставив у стартовому складі одразу шістьох бразильців, додавши до них венесуельця Глейкера Мендозу. Четвірка українців теж не викликала питань: у воротах – Різник, у центрі захисту – Матвієнко та Бондар, а в опорній зоні компанію Марлону Гомесу склав Олег Очеретько. Таке поєднання виявилося оптимальним для гри проти ПСВ.

Стартові хвилини залишилися за господарями. Ейндговенці раз за разом влаштовували пожежу в штрафному майданчику "гірників". Особливу загрозу становив ветеран ПСВ Іван Перишич. Втім, захист Шахтаря у ці хвилини зіграв надійно.

Педро Енріке проти Перішича
Педро Енріке проти Перішича
ФК Шахтар

Марлон вигриз, Мендоза забив, а Дест відповів

Особливим завзяттям відзначався опорник Шахтаря Марлон Гомес. 22-річний бразилець наче лев вигризав кожен м'яч, "випалюючи" все навкруги. Саме завдяки його діям "гірники" відкрили рахунок.

Марлон пішов у жорсткий підкат проти Сержиньйо Деста, відібрав м'яч і віддав його Ізакі. Той одразу знайшов передачею Мендозу, а венесуелець у коронній манері забив бездоганний гол. Арбітр після перегляду ВАР не побачив порушення з боку Гомеса та зарахував взяття воріт.

Так, досить несподівано, донеччани пішли на перерву з перевагою в один м'яч.

ФК Шахтар

До честі підопічних Петера Боса, вони швидко відігралися. Правий захисник ейндговенців та збірної США Сержиньйо Дест опинився сам у центральній зоні та холоднокровно пробив у кут воріт. Очеретько у відчайдушному стрибку намагався завадити американцю, але все було марно.

На останніх хвилинах матчу Шахтар міг вирвати перемогу, якби у завершальному моменті точнішим був Траоре. Арда Туран емоційно відреагував на втрачену нагоду, хоча після фінального свистка не приховував задоволення.

"Я пишаюся своїми гравцями, і я особисто багато чого навчився в тактичному плані.

Проти ПСВ на цьому стадіоні неможливо відіграти 90 хвилин добре. Але сьогодні мої гравці трималися стійко й упевнено", – сказав після гри Туран.

Арда Туран
Арда Туран
ФК Шахтар

Хороший старт, але попереду АЕК

Загалом матч можна цілком справедливо занести в актив "гірників". Вони не грали на відбій, а намагалися здобути максимальний результат. Сподобалася й налаштованість футболістів, у чому немала заслуга Турана.

ФК Шахтар

Як тут не згадати попередню зустріч суперників, яка відбулася два роки тому. Тоді у 5-му турі ЛЧ-2024/25 команда Маріно Пушича вела в рахунку 2:0, але на останніх хвилинах пропустила три голи та втратила перемогу. Тепер Шахтар врахував уроки та зумів здобути очко в Ейндговені.

У 2-му турі Ліги чемпіонів-2026/27 Шахтар зіграє проти грецького АЕКа, за який виступає Олександр Зубков. Матч відбудеться 14 жовтня.

Ця гра має дати відповідь, чи готова команда Арди Турана поборотися за вихід до раунду плейоф.

Ліга чемпіонів ПСВ Шахтар