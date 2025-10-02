Дуже прикро, – Де Йонг висловився про поразку Барселони від ПСЖ

Півзахисник Барселони Френкі Де Йонг оцінив поразку від ПСЖ в матчі другого туру основного етапу Ліги чемпіонів.

Слова футболіста каталонців передає пресслужба УЄФА.

"Все це дуже прикро. Пропустити на останніх хвилинах та програти ось так означає залишати стадіон із важким серцем. У другому таймі вони були сильнішими.

Але ж і ми – команда світового класу, а тому потрібно додавати", – вважає Де Йонг.