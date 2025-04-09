Була інша ідея, – Райс зізнався, що не мав пробивати перший гольовий штрафний у матчі з Реалом

Хавбек Арсенала Деклан Райс розповів, як саме він мав виконувати перший штрафний удар у матчі з Реалом, який завершився голом.

Слова 26-річного англійця наводить The Athletic.

Райс став автором дубля, завдяки якому "каноніри" розгромили "бланкос" (3:0) у першому матчі протистояння 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Обидва свої голи гравець забив прямим ударом зі штрафного. Проте, за словами самого Райса, перший гол мав виглядати трохи інакше.

Спочатку планувалося, що Деклан зробить навіс. Але він побачив розташування стінки та воротаря, які змінили його намір.

"Я регулярно практикую ці удари, але я занадто багато разів влучав у стіну, або м'яч перелітав через перекладину. Спочатку ми збиралися зробити навіс, а потім я просто побачив стінку, позицію воротаря і подумав: "Давай просто зробимо це". Букайо сказав: "Бий, якщо ти так відчуваєш". І я сказав: "Я зроблю це". І як тільки м'яч опинився у воротах... Я не знаю, це просто один з тих моментів. З того кута не було сенсу робити навіс. І лінія захисту Реала була високою, щоб навісити, це мав бути такий делікатний пас. Я просто подумав, що треба пробити", – сказав Райс.

Цікаво, що до цього матчу Райс ніколи в своїй кар'єрі не забивав прямим ударом зі штрафного. Але в поєдинку з Реалом він став рекордсменом Ліги чемпіонів, реалізувавши одразу два стандартних положення.

"Під час другого штрафного я просто мав упевненість у собі та пробив. Це мене не вражає, бо попереду ще матч-відповідь. Я схвильований, я щасливий, я на сьомому небі від щастя. Через кілька років, я думаю, я зрозумію, що те, що я зробив сьогодні, було справді особливим".

Друга гра протистояння між Реалом та Арсеналом відбудеться 16 квітня в Мадриді на "Сантьяго Бернабеу".

У нинішньому сезоні Деклан Райс зіграв у 43 матчах, у яких відзначився 7 голами та 8 результативними передачами.

Нагадаємо, що голкіпер Реала Тібо Куртуа взяв на себе провину в розгромній поразці своєї команди від Арсенала.