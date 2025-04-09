Не думав, що Райс так проб'є, – Куртуа взяв на себе провину за поразку Реала від Арсенала

Воротар Реала Тібо Куртуа зробив себе винним у тому, що Реал зазнав розгромної поразки від Арсенала в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Слова 32-річного бельгійця наводить ESPN.

Вчора, 8 квітня, англійці здобули впевнену перемогу над іспанцями з рахунком 3:0, чим помітно відвищили свої шанси на прохід до півфіналу єврокубку.

У другому тайму хавбек "канонірів" Деклан Райс оформив дубль прямими ударами зі штрафного. На думку Куртуа, він міг би запобігти цьому.

"Я думав, що добре розташував стінку. Зазвичай я ставлю додаткову людину. Я беру на себе відповідальність за це, я міг би поставити ще одну людину, але я подумав, що Райс не буде так сильно закручувати. А другий гол – це чудовий гол. Це були непотрібні фоли, коли не було ніякої небезпеки. Можливо, ми не повинні були фолити", – сказав Куртуа.

У нинішньому сезоні Тібо Куртуа взяв участь у 38 іграх Реала в усіх турнірах, у яких він пропустив 43 голи та 11 разів відстояв на "нуль".

Матч-відповідь між Реалом та Арсеналом відбудеться в Мадриді на "Сантьяго Бернабеу" 16 квітня.

Нагадаємо, що перемога команди Олександра Зінченка гарантувала Англії участь п'яти команд в наступному сезоні Ліги чемпіонів.