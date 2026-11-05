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Тренер Ліверпуля назвав головну причину поразки від Фенербахче в Лізі чемпіонів

Денис Іваненко — 5 листопада 2026, 10:14
Тренер Ліверпуля назвав головну причину поразки від Фенербахче в Лізі чемпіонів
Андоні Іраола
Getty Images

Наставник Ліверпуля Андоні Іраола відреагував на поразку своєї команди в поєдинку четвертого туру Ліги чемпіонів проти Фенербахче (2:3).

Його слова із пресконференції передає пресслужба "червоних".

"Головною причиною поразки, яку я бачу, є те, що ми пропустили три голи після стандартних положень. У чемпіонаті ми дуже добре справлялися з цим, і, на мою думку, до цього дня ми досить успішно з цим боролися. Ми знали, що це одна з сильних сторін Фенербахче, але ми пропустили м'ячі після штрафного, після кутового, навіть після дальнього вкидання наприкінці матчу.

Ці голи боляче вдарили по нас, адже ми двічі виходили вперед, скориставшись вдалими моментами, контролюючи гру та створюючи нагоди. Ми забивали голи. Але потім пропустили в ситуаціях, у яких нам, безперечно, слід було захищатися краще", – сказав Іраола.

Зазначимо, що це була перша втрата очок Ліверпуля в турнірі. До цього "червоні" здолали Атлетико (2:1), ЛАСК (6:3) та Вільярреал (4:3).

Наразі підопічні Андоні Іраоли посідають восьме місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів. У наступному турі вони протистоятимуть Брюгге.

Ця гра відбудеться в Бельгії 25 листопада. Вона розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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