Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

УЄФА визначився із символічної збірною та найкращим гравцем 4 туру Ліги чемпіонів

Микола Літвінов — 5 листопада 2026, 20:49
УЄФА визначився із символічної збірною та найкращим гравцем 4 туру Ліги чемпіонів
UEFA

УЄФА оголосив символічну збірну та найкращого гравця четвертого туру Ліги чемпіонів за своєю версією.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Більше ніж одним гравцем у списку найкращих гравців туру був представлений лише міланський Інтер. На думку керівного органу європейського футболу, найкращі виступи продемонстрували:

  • Воротар: Янн Зоммер (Інтер).
  • Захисники: Арчі Браун (Фенербахче), Габріел (Арсенал), Янн-Аурель Біссек (Інтер), Каспер Йоргенсен (ЛАСК).
  • Півзахисники: Габрі Вейга (Порту), Фабіан Руїс (ПСЖ), Енцо Фернандес (Манчестер Сіті), Олексій Батраков (Галатасарай).
  • Нападники: Анастасіос Дувікас (Комо), Ерік Ботхейм (Вікінг).

Натомість звання найкращого гравця здобув грецький нападник Комо Анастасіос Дувікас, який оформив хеттрик в історичному матчі з Лансом (9:1)

У голосуванні за цю нагороду він випередив Каспера Йоргенсена, росіянина Олексія Батракова та Фабіана Руїса.

Зауважимо, що у матчах 3 листопада Шахтар поступився Спортингу, Баварія перемогла Атлетико, ПСЖ декласував Вільярреал, а також своїх суперників розгромили Інтер та Барселона.

Натомість у поєдинках 4 листопада Арсенал здолав Славію Прага, Манчестер Сіті вирвав перемогу у РБ Лейпцига, а Ліверпуль зазнав сенсаційної поразки від Фенербахче.

Ліга чемпіонів

Ліга чемпіонів

Фабрегас: Комо потрібно залишатися на землі та зберігати скромність
Вальверде: Грати під керівництвом штабу Моурінью – одно задоволення
Дувікаc повторив досягнення Дель П’єро
Тренер Ліверпуля назвав головну причину поразки від Фенербахче в Лізі чемпіонів
Нас принизили: тренер Ланса – про найрозгромнішу домашню поразку в історії Ліги чемпіонів

Останні новини