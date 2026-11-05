УЄФА визначився із символічної збірною та найкращим гравцем 4 туру Ліги чемпіонів

УЄФА оголосив символічну збірну та найкращого гравця четвертого туру Ліги чемпіонів за своєю версією.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Більше ніж одним гравцем у списку найкращих гравців туру був представлений лише міланський Інтер. На думку керівного органу європейського футболу, найкращі виступи продемонстрували:

Воротар: Янн Зоммер (Інтер).

Захисники: Арчі Браун (Фенербахче), Габріел (Арсенал), Янн-Аурель Біссек (Інтер), Каспер Йоргенсен (ЛАСК).

Півзахисники: Габрі Вейга (Порту), Фабіан Руїс (ПСЖ), Енцо Фернандес (Манчестер Сіті), Олексій Батраков (Галатасарай).

Нападники: Анастасіос Дувікас (Комо), Ерік Ботхейм (Вікінг).

Team of the Week for matchday 4 🤝 @Hyundai_Global | #UCLTOTW https://t.co/64KhQXdgfn — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 5, 2026

Натомість звання найкращого гравця здобув грецький нападник Комо Анастасіос Дувікас, який оформив хеттрик в історичному матчі з Лансом (9:1).

У голосуванні за цю нагороду він випередив Каспера Йоргенсена, росіянина Олексія Батракова та Фабіана Руїса .

1st: Tasos Douvikas 2nd: Kasper Jørgensen 3rd: Aleksei Batrakov 4th: Fabián Ruiz 🎩 Hat-trick hero Douvikas is Player of the Week! @PlayStationEU | #UCLPOTW https://t.co/2OIbYcYfBj — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 5, 2026

Зауважимо, що у матчах 3 листопада Шахтар поступився Спортингу, Баварія перемогла Атлетико, ПСЖ декласував Вільярреал, а також своїх суперників розгромили Інтер та Барселона.

Натомість у поєдинках 4 листопада Арсенал здолав Славію Прага, Манчестер Сіті вирвав перемогу у РБ Лейпцига, а Ліверпуль зазнав сенсаційної поразки від Фенербахче.