УЄФА визначився із символічної збірною та найкращим гравцем 4 туру Ліги чемпіонів
УЄФА оголосив символічну збірну та найкращого гравця четвертого туру Ліги чемпіонів за своєю версією.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Більше ніж одним гравцем у списку найкращих гравців туру був представлений лише міланський Інтер. На думку керівного органу європейського футболу, найкращі виступи продемонстрували:
- Воротар: Янн Зоммер (Інтер).
- Захисники: Арчі Браун (Фенербахче), Габріел (Арсенал), Янн-Аурель Біссек (Інтер), Каспер Йоргенсен (ЛАСК).
- Півзахисники: Габрі Вейга (Порту), Фабіан Руїс (ПСЖ), Енцо Фернандес (Манчестер Сіті), Олексій Батраков (Галатасарай).
- Нападники: Анастасіос Дувікас (Комо), Ерік Ботхейм (Вікінг).
Натомість звання найкращого гравця здобув грецький нападник Комо Анастасіос Дувікас, який оформив хеттрик в історичному матчі з Лансом (9:1).
У голосуванні за цю нагороду він випередив Каспера Йоргенсена, росіянина Олексія Батракова та Фабіана Руїса
Зауважимо, що у матчах 3 листопада Шахтар поступився Спортингу, Баварія перемогла Атлетико, ПСЖ декласував Вільярреал, а також своїх суперників розгромили Інтер та Барселона.
Натомість у поєдинках 4 листопада Арсенал здолав Славію Прага, Манчестер Сіті вирвав перемогу у РБ Лейпцига, а Ліверпуль зазнав сенсаційної поразки від Фенербахче.