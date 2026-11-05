Вальверде: Грати під керівництвом штабу Моурінью – одно задоволення

Уругвайський півзахисник Реала Федеріко Вальверде поділився враженнями від матчу 4 туру Ліги чемпіонів проти АЕКа (4 листопада).

Слова хавбека наводить As.

"Важкий і складний матч. Думаю, ми домінували. Вітаю команду з проявленими зусиллями. Гол вплинув на нас. Команда продовжила грати у свою гру та виконувати те, над чим працювала протягом тижня. Ми знову домінували, знову почувалися добре. Знову атакували та докладали тих самих зусиль, що й раніше.

Камбек? Це заслуга тренерського штабу та гравців, які продовжували довіряти партнерам по команді. Грати під керівництвом цього тренерського штабу – одне задоволення. Ми не припиняли спроб. Гол? Буває, що я надто довго роздумую. Дякую партнерам по команді, які дають мені впевненість, щоб наважуватися на такі спроби", – заявив хавбек.