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Вальверде: Грати під керівництвом штабу Моурінью – одно задоволення

Олег Дідух — 5 листопада 2026, 12:31
Вальверде: Грати під керівництвом штабу Моурінью – одно задоволення
Федеріко Вальверде
ФК Реал Мадрид

Уругвайський півзахисник Реала Федеріко Вальверде поділився враженнями від матчу 4 туру Ліги чемпіонів проти АЕКа (4 листопада).

Слова хавбека наводить As.

"Важкий і складний матч. Думаю, ми домінували. Вітаю команду з проявленими зусиллями. Гол вплинув на нас. Команда продовжила грати у свою гру та виконувати те, над чим працювала протягом тижня. Ми знову домінували, знову почувалися добре. Знову атакували та докладали тих самих зусиль, що й раніше.

Камбек? Це заслуга тренерського штабу та гравців, які продовжували довіряти партнерам по команді. Грати під керівництвом цього тренерського штабу – одне задоволення. Ми не припиняли спроб. Гол? Буває, що я надто довго роздумую. Дякую партнерам по команді, які дають мені впевненість, щоб наважуватися на такі спроби", – заявив хавбек.

Напередодні Реал у 4 турі Ліги чемпіонів на виїзді обіграв АЕК 3:2. Вальверде відзначився переможним голом у компенсований до другого тайму час.

Вальверде Ліга чемпіонів Реал Мадрид

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