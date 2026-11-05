Дувікаc повторив досягнення Дель П’єро

Грецький форвард Комо Анастасіос Дувікас повторив досягнення легенди Ювентуса Алессандро Дель П'єро в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє Opta.

Напередодні Комо в 4 турі Ліги чемпіонів на виїзді розгромив Ланс із рахунком 9:1. Дувікас у цьому матчі оформив хеттрик.

Забивав 27-річний грек і у попередніх трьох матчах Комо в Лізі чемпіонів. Таким чином, він став другим гравцем у історії, який забивав у кожному з перших 4 матчів у історії будь-якого клубу в Лізі чемпіонів.

До нього аналогічне досягнення підкорялося Алессандро Дель П'єро в Ювентусі в сезоні-1995/96. Для туринців той сезон був першим у головному клубному турнірі Європи після трансформації з Кубку європейських чемпіонів у Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, Комо став першою командою в історії Ліги чемпіонів, яка забила 9 голів у виїзному матчі.