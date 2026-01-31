Гол Трубіна викликав землетрус у Лісабоні
Сейсмографиня Інституту Дом Луїш Марія Жоао Пікадо, яка також є викладачкою біології та геології і членкинею Європейського союзу геонаук, заявила, що гол Анатолія Трубіна на останніх хвилинах гри проти мадридського Реала викликав землетрус магнітудою 0,5 балів за шкалою ріхтера.
Про це пише A Bola.
Вона пише що й інші голи, а також кінцівка гри, були зафіксовані на графіку.
Наразі в Португалії вирує шторм Крістін. Поблизу міста Лейрія (143 км) від Лісабону близько 234 000 споживачів досі залишаються без електроенергії, повідомляє Sicnoticias.pt.
Тому серйозний землетрус був би дуже недоречний для країни. Утім, його відчули лише жителі лісабонського району Кампо-Гранде, де знаходиться стадіон "Да Луж".
Нагадаємо, завдяки цьому забитому м'ячу наприкінці зустрічі, Бенфіка обіграла Реал з рахунком 4:2. Команда набрала 9 очок та вийшла у плейоф Ліги чемпіонів завдяки кращій різниці забитих та пропущених голів, фінішувавши на 24-му місці в основному етапі.
Як відомо, Трубін потрапив у символічну збірну тижня Ліги чемпіонів. Також туди потрапив його одноклубник, вінгер Андреас Шельдеруп, якого було визнано найкращим гравцем туру.