Гол Трубіна викликав землетрус у Лісабоні

Сейсмографиня Інституту Дом Луїш Марія Жоао Пікадо, яка також є викладачкою біології та геології і членкинею Європейського союзу геонаук, заявила, що гол Анатолія Трубіна на останніх хвилинах гри проти мадридського Реала викликав землетрус магнітудою 0,5 балів за шкалою ріхтера.

Про це пише A Bola.

Вона пише що й інші голи, а також кінцівка гри, були зафіксовані на графіку.

O Benfica jogou com o Real Madrid no dia 28 e os golos ficaram registados no Sismómetro do Instituto Dom Luiz, no Campo Grande. Encontre: 1-1, 20:36; 2-1, 20:50 ; 3-1, 21:14 ; 4-2, 22:02 e o fim do jogo às 22:04. Luis Matias, IDL - Instituto Dom Luiz pic.twitter.com/UbjgU9gSev — Maria João Picado (@marijotaj) January 29, 2026

Наразі в Португалії вирує шторм Крістін. Поблизу міста Лейрія (143 км) від Лісабону близько 234 000 споживачів досі залишаються без електроенергії, повідомляє Sicnoticias.pt.

Тому серйозний землетрус був би дуже недоречний для країни. Утім, його відчули лише жителі лісабонського району Кампо-Гранде, де знаходиться стадіон "Да Луж".

Нагадаємо, завдяки цьому забитому м'ячу наприкінці зустрічі, Бенфіка обіграла Реал з рахунком 4:2. Команда набрала 9 очок та вийшла у плейоф Ліги чемпіонів завдяки кращій різниці забитих та пропущених голів, фінішувавши на 24-му місці в основному етапі.