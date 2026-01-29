Трубін потрапив у символічну збірну 8-го туру Ліги чемпіонів

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін потрапив до символічної збірної 8-го туру загального етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

Також у збірну тижня потрапив його одноклубник, вінгер Андреас Шельдеруп, якого було визнано найкращим гравцем туру.

Нагадаємо, завдяки забитому м'ячу Анатолія Трубіна наприкінці зустрічі, Бенфіка обіграла Реал з рахунком 4:2. Команда набрала 9 очок та вийшла у плейоф Ліги чемпіонів завдяки кращій різниці забитих та пропущених голів, фінішувавши на 24-му місці в основному етапі.