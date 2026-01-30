Мистецтво про історичний гол: легендарний карикатурист присвятив анімацію Трубіну

Історичний гол Анатолія Трубіна у ворота мадридського Реала продовжує підкорювати футбольний світ.

Вирішальний м'яч українського воротаря не лише вивів Бенфіку до плейоф Ліги чемпіонів, а й став справжнім хітом соцмереж, викликавши захоплення у фанатів з різних країн. Та на цьому хвиля визнання не зупинилася.

Свій респект українцю висловив легендарний футбольний художник і карикатурист Омар Момані, відомий у всьому світі своїми роботами про зірок футболу.

Момані присвятив Трубіну нове анімаційне відео, у якому яскраво та з гумором відтворив неймовірний момент із голом голкіпера на останніх хвилинах матчу проти Реала.

Нагадаємо, вирішальний удар українця на 90+8 хвилині приніс Бенфіці перемогу над Реалом з рахунком 4:2 та вихід у плейоф Ліги чемпіонів.

Вже після гри голкіпер "вершкових" Тібо Куртуа особисто привітав українця із забитим м'ячем та перемогою.

Також зазначимо, що в УЄФА включили гол Трубіна у перелік найкращих результативних ударів у 8 турі основного раунду Ліги чемпіонів-2025/26.