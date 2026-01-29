Одноклубника Трубіна визнали гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Норвезький півзахисник Бенфіки Андреас Шельдеруп став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.
Про це повідомляє офіційна сторінка УЄФА у мережі Х.
21-річний футболіст забив два голи у ворота Реала (4:2) та допоміг "орлам" здобути путівку до плейоф.
До п'ятірки кращих також потрапили вінгер Челсі Жоау Педро, півзахисник Баєра Малік Тілльман та хавбек Ліверпуля Алексіс Мак Аллістер.
Цікаво, що інший герой матчу з Реалом Анатолій Трубін, який забив вирішальний гол на останніх секундах гри, не опинився серед кращих за версією УЄФА.
Раніше повідомлялося, що Трубін був номінований на автора найкращого голу 8-го туру Ліги чемпіонів.