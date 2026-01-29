Одноклубника Трубіна визнали гравцем тижня у Лізі чемпіонів

Норвезький півзахисник Бенфіки Андреас Шельдеруп став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє офіційна сторінка УЄФА у мережі Х.

21-річний футболіст забив два голи у ворота Реала (4:2) та допоміг "орлам" здобути путівку до плейоф.

1st: Andreas Schjelderup

2nd: João Pedro

3rd: Malik Tillman

4th: Alexis Mac Allister



Schjelderup wins Player of the Week 🏆@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/X3FS6kpEyS — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 29, 2026

До п'ятірки кращих також потрапили вінгер Челсі Жоау Педро, півзахисник Баєра Малік Тілльман та хавбек Ліверпуля Алексіс Мак Аллістер.

Цікаво, що інший герой матчу з Реалом Анатолій Трубін, який забив вирішальний гол на останніх секундах гри, не опинився серед кращих за версією УЄФА.

Раніше повідомлялося, що Трубін був номінований на автора найкращого голу 8-го туру Ліги чемпіонів.