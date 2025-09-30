Українська правда
Трубін та Судаков проти "синьої" частини Лондону, Баварія зіграє з кривдником Динамо у 2 турі Ліги чемпіонів

Олексій Погорелов — 30 вересня 2025, 07:20
Сьогодні, 30 вересня, програма другого туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2025/26 стартує дев'ятьма матчами.

У першому часовому слоті (19:45 за Києвом) Аталанта прийматиме Брюгге, а паралельно із цим Кайрат уперше в історії зіграє проти мадридського Реала. Існує велика ймовірність, що у цьому поєдинку візьме участь голкіпер збірної України Андрій Лунін.

О 22:00 за києвським часом стартуватиме основна частина матчів, серед яких варто відзначити протистояння Атлетико та Айнтрахта, які у своїх чемпіонатах здобули результативні перемоги над Реалом (5:2) та Боруссією Менхенгладбах (6:4) відповідно.

Ліверпуль завітає у гості до Галатасараю, Пафос, який вибив київське Динамо на стадії кваліфікації, прийматиме Баварію, а Анатолій Трубін та Георгій Судаков у складі Бенфіки зустрінуться з Челсі у Лондоні.

Ліга чемпіонів-2025/26 – основний етап
2 тур, 30 вересня

  • 19:45 Аталанта – Брюгге
  • 19:45 Кайрат – Реал Мадрид
  • 22:00 Атлетико – Айнтрахт
  • 22:00 Буде/Глімт – Тоттенгем
  • 22:00 Галатасарай – Ліверпуль
  • 22:00 Інтер – Славія
  • 22:00 Марсель – Аякс
  • 22:00 Пафос – Баварія
  • 22:00 Челсі – Бенфіка

Турнірна таблиця основного етапу Ліги чемпіонів

Нагадаємо, що завтра, 1 жовтня, відбудеться матч основного етапу Ліги чемпіонів між ПСЖ та Барселоною. В цьому поєдинку чинний переможець турніру не зможе розраховувати на низку своїх гравців.

