Трубін та Судаков проти "синьої" частини Лондону, Баварія зіграє з кривдником Динамо у 2 турі Ліги чемпіонів
Сьогодні, 30 вересня, програма другого туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2025/26 стартує дев'ятьма матчами.
У першому часовому слоті (19:45 за Києвом) Аталанта прийматиме Брюгге, а паралельно із цим Кайрат уперше в історії зіграє проти мадридського Реала. Існує велика ймовірність, що у цьому поєдинку візьме участь голкіпер збірної України Андрій Лунін.
О 22:00 за києвським часом стартуватиме основна частина матчів, серед яких варто відзначити протистояння Атлетико та Айнтрахта, які у своїх чемпіонатах здобули результативні перемоги над Реалом (5:2) та Боруссією Менхенгладбах (6:4) відповідно.
Ліверпуль завітає у гості до Галатасараю, Пафос, який вибив київське Динамо на стадії кваліфікації, прийматиме Баварію, а Анатолій Трубін та Георгій Судаков у складі Бенфіки зустрінуться з Челсі у Лондоні.
Ліга чемпіонів-2025/26 – основний етап
2 тур, 30 вересня
- 19:45 Аталанта – Брюгге
- 19:45 Кайрат – Реал Мадрид
- 22:00 Атлетико – Айнтрахт
- 22:00 Буде/Глімт – Тоттенгем
- 22:00 Галатасарай – Ліверпуль
- 22:00 Інтер – Славія
- 22:00 Марсель – Аякс
- 22:00 Пафос – Баварія
- 22:00 Челсі – Бенфіка
Турнірна таблиця основного етапу Ліги чемпіонів
Нагадаємо, що завтра, 1 жовтня, відбудеться матч основного етапу Ліги чемпіонів між ПСЖ та Барселоною. В цьому поєдинку чинний переможець турніру не зможе розраховувати на низку своїх гравців.