Боруссія Д переграла Майнц, Айнтрахт та Боруссія М забили 10 м'ячів на двох у 5 турі Бундесліги

У суботу, 27 вересня, відбулась низка матчів у межах п'ятого туру чемпіонату Німеччини.

Баєр втримав перемогу над Санкт-Паулі та зміг тимчасово піднятись на четверте місце. РБ Лейпциг завдяки голу Бакайоко на початку матчу здолав Вольфсбург, а Майнц вдесятьох не зміг нічого протиставити Боруссії Дортмунд – 0:2.

У завершальному матчі ігрового дня Боруссія Менхенгладбах та Айнтрахт забили 10 м'ячів на двох, а перемогу святкувала команда з Франкфурта.

Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга-2025/26

5 тур, 27 вересня

Вольфсбург – РБ Лейпциг 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Бакайоко, 8

Гайденгайм – Аугсбург 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 – Кауфманн, 47, 2:0 – Конте, 54, 2:1 – Тіц, 90+8

Майнц – Боруссія Дортмунд 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – Свенссон, 27, 0:2 – Адеємі, 40

Видалення: Центнер, 67

Санкт-Паулі – Баєр 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 – Тапсоба, 25, 1:1 – Валь, 32, 1:2 – Поку, 58

Боруссія Менхенгладбах – Айнтрахт Франкфурт 4:6 (0:5)

Голи: 0:1 – Кох, 11, 0:2 – Кнауфф, 15, 0:3 – Бургкгардт, 35, 0:4 – Шаібі, 39, 0:5 – Узун, 45+1, 0:6 – Кох, 37, 1:6 – Кастроп, 72, 2:6 – Табакович, 78, 3:6 – Енгельгардт, 83, 4:6 – Ранос, 90+9

Standings provided by Sofascore

Напередодні Баварія із дублем Гаррі Кейна впевнено розгромила Вердер.