Атлетико з дублем Альвареса розгромив Реал, Хетафе та Леванте не виявили переможця у 7-му турі Ла Ліги

У суботу, 27 вересня, відбулись матчі сьомого туру іспанської Ла Ліги.

У першому поєдинку ігрового дня Хетафе та Леванте не змогли виявити переможця – на гол Ромеро господарі поля відповіли влучним ударом Іглесіаса.

У центральному матчі туру між Атлетико та Реалом перемогу святкували підопічні Дієго Сімеоне. В середині другого тайму "вершкові" змогли забити двічі протягом 11 хвилин, але "матрацники" проявили характер.

Атлетико відігрався ще під завісу першої 45-ти хвилинки зусиллями Серлота, а на 50-й хвилині Гюлер грубо зіграв, зависоко піднявши ногу – Альварес чітко реалізував пенальті. Через 14 хвилин Хуліан бездоганно виконав штрафний удар з небезпечної дистанції та записав на свій рахунок дубль. Крапку в матчі поставив Антуан Грізманн – 5:2.

У наступному матчі вечора Мальорка вдома зіграла з Алавесом, де здобула перемогу з рахунком 1:0. Голом на 37-й хвилині відзначився Асано. Після цієї перемоги Мальорка набрала 5 очок та піднялася на 17-ту сходинку турнірної таблиці. Алавес із 8-ма балами залишився 10-м.

Завершуватиме ігровий день поєдинок, у якому Атлетик Більбао в гостях протистоятиме Вільярреалу.

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга

7 тур, 27 вересня

Хетафе – Леванте 1:1 (1:0)

Голи: 0:1 – Ромеро, 26, 1:1 – Іглесіас, 57

Атлетико – Реал 5:2 (2:2)

Голи: 1:0 – Ле Норман, 14, 1:1 – Мбаппе, 25, 1:2 – Гюлер, 36, 2:2 – Серлот, 45+3, 3:2 – Альварес, 50 (пен.), 4:2 – Альварес, 64, 5:2 – Грізманн, 90+4

Мальорка – Алавес 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 37 Асано

Нагадаємо, сьомий тур чемпіонату Іспанії розпочався вчора нічиєю Жирони та Еспаньйола.