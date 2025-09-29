Українська правда
Ще двоє лідерів ПСЖ травмувались напередодні матчу Ліги чемпіонів з Барселоною

Володимир Максименко — 29 вересня 2025, 10:53
Лідери Парі Сен-Жермен Вітінья та Хвіча Кварацхелія травмувались у матчі Ліги 1 проти Осера.

Про це повідомляє L`Equipe.

Обидва футболісти не змогли дограти поєдинок чемпіонату Франції – Вітінья залишив поле на 36-й хвилині, а грузина змінили по перерві.

На післяматчевій пресконференції Луїс Енріке пояснив, що замінив виконавців через ризик погіршити їх травми, а у клубі наразі оцінюють ймовірність того, що Вітінья та Хвіча не зіграють проти Барселони як високу.

Зазначимо, що у лазареті ПСЖ вже перебувають Дезіре Дуе, Усман Дембеле, Маркіньйос та Жоау Невеш.

Матч проти каталонців відбудеться 1 жовтня о 22:00 за київським часом.

Раніше визначилась країна-господарка Міжконтинентального кубку, в якому взимку зіграє ПСЖ.

