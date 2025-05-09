Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Арбітр скандального матчу Інтер – Барселона відреагував на критику своїх рішень

Володимир Максименко — 9 травня 2025, 09:24
Арбітр скандального матчу Інтер – Барселона відреагував на критику своїх рішень
Getty Images

Головний арбітр матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між Інтером та Барселоною Шимон Марчиняк висловився щодо критики на свою адресу за призначений пенальті на Лаутаро та зарахований гол Ачербі.

Слова судді наводить Footmercato.

"Ці коментарі просто смішні. Що я можу сказати про ці безглузді висловлювання? Я нікого не образив, а третій гол Інтера був чистим. 

Скарга Барселони? Я готовий до всього", – розповів Марчиняк.

Зазначимо, що у фіналі Інтер зіграє з ПСЖ, який у середу знову переграв Арсенал.

Раніше президент Барселони Жоан Лапорта прямо звинуватив Марчиняка у поразці команди.

Барселона Інтер Ліга чемпіонів-2024/25

Інтер

Нагорода за фінал Ліги Чемпіонів: Інтер та Індзагі у кроці від продовження контракту
Епічне протистояння Інтера та Барселони, майстер-клас від ПСЖ на шляху до фіналу ЛЧ
Визначилися фіналісти Ліги чемпіонів УЄФА
Президент Барселони назвав винних у вильоті клубу з Ліги чемпіонів
Ямал: Я виконаю свою обіцянку і привезу трофей Ліги чемпіонів у Барселону

Останні новини