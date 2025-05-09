Арбітр скандального матчу Інтер – Барселона відреагував на критику своїх рішень

Головний арбітр матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між Інтером та Барселоною Шимон Марчиняк висловився щодо критики на свою адресу за призначений пенальті на Лаутаро та зарахований гол Ачербі.

Слова судді наводить Footmercato.

"Ці коментарі просто смішні. Що я можу сказати про ці безглузді висловлювання? Я нікого не образив, а третій гол Інтера був чистим. Скарга Барселони? Я готовий до всього", – розповів Марчиняк.

Зазначимо, що у фіналі Інтер зіграє з ПСЖ, який у середу знову переграв Арсенал.

Раніше президент Барселони Жоан Лапорта прямо звинуватив Марчиняка у поразці команди.