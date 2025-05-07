Президент Барселони назвав винних у вильоті клубу з Ліги чемпіонів
Президент Барселони Жоан Лапорта вважає, що арбітри не пропустили його клуб у фінал Ліги чемпіонів.
Цитує функціонера Managing Barça.
Напередодні каталонці поступились Інтеру у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів. Рахунок у грі був відкритий після сумнівного пенальті, який реалізував Лаутаро Мартінес.
"Ми боролися, щоб вийти до фіналу, але це виявилося неможливим. Головна причина цього – суддівські рішення, які зіграли проти нас.
Це повинно зробити нас сильнішими. Це повинно зміцнити нашу ментальність, щоб виграти чемпіонат", – сказав Лапорта.
Раніше колишній тренер лондонського Арсенала Арсен Венгер висловив думку, що арбітр матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між Інтером та Барселоною помилився, призначивши пенальті за фол на Лаутаро.