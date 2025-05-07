Президент Барселони назвав винних у вильоті клубу з Ліги чемпіонів

Президент Барселони Жоан Лапорта вважає, що арбітри не пропустили його клуб у фінал Ліги чемпіонів.

Цитує функціонера Managing Barça.

Напередодні каталонці поступились Інтеру у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів. Рахунок у грі був відкритий після сумнівного пенальті, який реалізував Лаутаро Мартінес.

"Ми боролися, щоб вийти до фіналу, але це виявилося неможливим. Головна причина цього – суддівські рішення, які зіграли проти нас.

Це повинно зробити нас сильнішими. Це повинно зміцнити нашу ментальність, щоб виграти чемпіонат", – сказав Лапорта.