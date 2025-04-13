Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Інтер – Баварія: де дивитися матч-відповідь 1/4 Ліги чемпіонів

Станіслав Лисак — 13 квітня 2025, 17:40
Лаутаро Мартінес
Лаутаро Мартінес
Getty Images

Інтер зустрінеться з мюнхенською Баварією в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.

Зустріч відбудеться у середу, 16 квітня, на "Стадіо Джузеппе Меацца" в Мілані. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

У першій зустрічі "нерадзуррі" здобули мінімальну перемогу над німецькою командою з рахунком 2:1.

Баварія водночас зіграла внічию з Боруссією Дортмунд в межах Der Klassiker у 29 турі німецької Бундесліги.

Інтер виявився сильнішим за Кальярі та продовжує очолювати турнірну таблицю італійської Серії А.

Баварія Інтер Ліга чемпіонів

Ліга чемпіонів

Боруссія Дортмунд – Барселона: де дивитися матч-відповідь 1/4 Ліги чемпіонів
Астон Вілла – ПСЖ: де дивитися матч-відповідь 1/4 Ліги чемпіонів
Анчелотті – про матч-відповідь з Арсеналом: Тільки Реал спроможний вийти з такої ситуації
Барселона – не головний фаворит: визначилися шанси команд на перемогу в Лізі чемпіонів
Емері: Цей ПСЖ створений, щоб перемагати

Останні новини