Інтер – Баварія: де дивитися матч-відповідь 1/4 Ліги чемпіонів

Інтер зустрінеться з мюнхенською Баварією в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.

Зустріч відбудеться у середу, 16 квітня, на "Стадіо Джузеппе Меацца" в Мілані. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

У першій зустрічі "нерадзуррі" здобули мінімальну перемогу над німецькою командою з рахунком 2:1.

Баварія водночас зіграла внічию з Боруссією Дортмунд в межах Der Klassiker у 29 турі німецької Бундесліги.

Інтер виявився сильнішим за Кальярі та продовжує очолювати турнірну таблицю італійської Серії А.