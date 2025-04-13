Реал Мадрид – Арсенал: де дивитися матч-відповідь 1/4 Ліги чемпіонів

Лондонський Арсенал, за який грає Олександр Зінченко, завітає в гості до Реала Андрія Луніна в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.

Зустріч відбудеться у середу, 16 квітня, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Нагадаємо, що перша гра між командами завершилася з розгромним рахунком 3:0 на користь "канонірів".

Історичним дублем зі штрафних відзначився Деклан Райс, проте тренер Реала Карло Анчелотті вважає, що його команда може виправити поточну ситуацію.