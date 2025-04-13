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Реал Мадрид – Арсенал: де дивитися матч-відповідь 1/4 Ліги чемпіонів

Станіслав Лисак — 13 квітня 2025, 18:20
Олександр Зінченко
Олександр Зінченко
Getty Images

Лондонський Арсенал, за який грає Олександр Зінченко, завітає в гості до Реала Андрія Луніна в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.

Зустріч відбудеться у середу, 16 квітня, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Нагадаємо, що перша гра між командами завершилася з розгромним рахунком 3:0 на користь "канонірів".

Історичним дублем зі штрафних відзначився Деклан Райс, проте тренер Реала Карло Анчелотті вважає, що його команда може виправити поточну ситуацію.

Андрій Лунін Арсенал (Лондон) Олександр Зінченко Ліга чемпіонів Реал Мадрид

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