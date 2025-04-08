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Анчелотті – про Арсенал: У Європі не так багато повноцінних команд

Володимир Максименко — 8 квітня 2025, 13:05
Анчелотті – про Арсенал: У Європі не так багато повноцінних команд
Карло Анчелотті
ФК Реал

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився щодо прогресу Арсенала напередодні очного матчу в межах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Слова фахівця наводить пресслужба "вершкових".

"Я ціную те, що Артета сказав про мене. Він прийшов, коли я пішов до Евертона у 2020 році, і за п'ять років він вивів команду на вершину Європи. Він створив повноцінну команду. У Європі не так багато повноцінних команд. Є деякі, які роблять щось дуже добре, але не так багато повноцінних команд, як Арсенал. Він виконує фантастичну роботу. З ним Арсенал став сильнішим, ніж був у минулому", – сказав Анчелотті.

Окрім того, наставник мадридців оцінив рівень гри Мартіна Едегора, який свого часу не зміг закріпитись в Іспанії.

"Талант, який має Едегор зараз такий самий, як і у 16 ​​років. Щодо цього нічого не змінилося. У нього вистачило характеру і сміливості піти та набратися досвіду, щоб знову стати одним із найкращих у Європі. Він прийшов дуже молодим і не мав змоги грати у першій команді. Він не мав можливості показати свої якості. Він вирішив піти в інше місце та отримати ігровий час в іншому місці. Це було гарне рішення. Він в одному із найкращих клубів Європи", – розповів Анчелотті.
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Нагадаємо, що матч між Арсеналом та Реалом в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться сьогодні, 8 квітня. Старт гри запланований на 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Андрій Лунін не потрапив до заявки мадридців на матч з "канонірами".

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