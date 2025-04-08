Анчелотті – про Арсенал: У Європі не так багато повноцінних команд

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився щодо прогресу Арсенала напередодні очного матчу в межах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Слова фахівця наводить пресслужба "вершкових".

"Я ціную те, що Артета сказав про мене. Він прийшов, коли я пішов до Евертона у 2020 році, і за п'ять років він вивів команду на вершину Європи. Він створив повноцінну команду. У Європі не так багато повноцінних команд. Є деякі, які роблять щось дуже добре, але не так багато повноцінних команд, як Арсенал. Він виконує фантастичну роботу. З ним Арсенал став сильнішим, ніж був у минулому", – сказав Анчелотті.

Окрім того, наставник мадридців оцінив рівень гри Мартіна Едегора, який свого часу не зміг закріпитись в Іспанії.

"Талант, який має Едегор зараз такий самий, як і у 16 ​​років. Щодо цього нічого не змінилося. У нього вистачило характеру і сміливості піти та набратися досвіду, щоб знову стати одним із найкращих у Європі. Він прийшов дуже молодим і не мав змоги грати у першій команді. Він не мав можливості показати свої якості. Він вирішив піти в інше місце та отримати ігровий час в іншому місці. Це було гарне рішення. Він в одному із найкращих клубів Європи", – розповів Анчелотті.

Нагадаємо, що матч між Арсеналом та Реалом в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться сьогодні, 8 квітня. Старт гри запланований на 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Андрій Лунін не потрапив до заявки мадридців на матч з "канонірами".