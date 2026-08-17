Навантаження просто неймовірне: Артета бажає змінити правила в англійському футболі
Наставник лондонського Арсенала Мікель Артета запропонував запровадити зміни в англійському футболі.
Його слова передає ESPN.
Іспанський фахівець вважає, що навантаження на футболістів значно збільшились останнім часом. Тому тренер "канонірів" пропонує розширити заявки команд на матчі.
"Я намагаюся переконати Прем'єр-лігу та клуби збільшити кількість гравців у заявці, особливо польових футболістів, оскільки ми граємо дедалі більше матчів, і навантаження просто неймовірне.
Дуже шкода, що ми не даємо цим гравцям шансу брати участь у поєдинках. Це найскладніша частина роботи", – сказав Артета.
Зазначимо, що напередодні Арсенал виграв Суперкубок Англії. "Каноніри" в матчі за трофей розгромили Манчестер Сіті з рахунком 3:0.
Минулого сезону лондонці виграли АПЛ вперше за 22 роки, а також стали фіналістами Ліги чемпіонів. Першу гру в чемпіонаті нової кампанії вони проведуть 21 серпня проти Ковентрі.