Навантаження просто неймовірне: Артета бажає змінити правила в англійському футболі

Наставник лондонського Арсенала Мікель Артета запропонував запровадити зміни в англійському футболі.

Його слова передає ESPN.

Іспанський фахівець вважає, що навантаження на футболістів значно збільшились останнім часом. Тому тренер "канонірів" пропонує розширити заявки команд на матчі.

"Я намагаюся переконати Прем'єр-лігу та клуби збільшити кількість гравців у заявці, особливо польових футболістів, оскільки ми граємо дедалі більше матчів, і навантаження просто неймовірне.

Дуже шкода, що ми не даємо цим гравцям шансу брати участь у поєдинках. Це найскладніша частина роботи", – сказав Артета.