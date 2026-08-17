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Навантаження просто неймовірне: Артета бажає змінити правила в англійському футболі

Денис Іваненко — 17 серпня 2026, 11:41
Навантаження просто неймовірне: Артета бажає змінити правила в англійському футболі
Мікель Артета
Getty Images

Наставник лондонського Арсенала Мікель Артета запропонував запровадити зміни в англійському футболі.

Його слова передає ESPN.

Іспанський фахівець вважає, що навантаження на футболістів значно збільшились останнім часом. Тому тренер "канонірів" пропонує розширити заявки команд на матчі.

"Я намагаюся переконати Прем'єр-лігу та клуби збільшити кількість гравців у заявці, особливо польових футболістів, оскільки ми граємо дедалі більше матчів, і навантаження просто неймовірне.

Дуже шкода, що ми не даємо цим гравцям шансу брати участь у поєдинках. Це найскладніша частина роботи", – сказав Артета.

Зазначимо, що напередодні Арсенал виграв Суперкубок Англії. "Каноніри" в матчі за трофей розгромили Манчестер Сіті з рахунком 3:0.

Минулого сезону лондонці виграли АПЛ вперше за 22 роки, а також стали фіналістами Ліги чемпіонів. Першу гру в чемпіонаті нової кампанії вони проведуть 21 серпня проти Ковентрі.

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