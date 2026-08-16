Ми заслужили його минулого року, вигравши Прем'єр-лігу: Артета – про Суперкубок Англії проти Манчестер Сіті

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета заявив, що його команда заслужила виграти Суперкубок Англії, здобувши звання чемпіона країни в минулому сезоні, але для цього їй потрібно показати себе з кращого боку.

Його слова передає Sky Sports.

"У неділю Арсенал має показати себе з найкращого боку. Саме на це ми й націлені. Найкращий виступ – найкращий спосіб розпочати сезон, завоювавши перший трофей. Саме так ми готувалися до сезону.

Це трофей, який ми можемо здобути, бо заслужили його минулого року, вигравши Прем'єр-лігу. Видно, наскільки гравці спраглі перемоги, і це хороший знак".

Також іспанський фахівець, відповідаючи на запитання, сказав, що чинний наставник "містян" Енцо Мареска нічим не поступається колишньому керманичу команди Жузепу Гвардіолі.

"Зараз команду очолює Енцо – він не поступається Гвардіолі, бо я його добре знаю. Він привнесе в клуб щось нове".

Нагадаємо, що Арсенал розпочне сезон 26/27 з матчу проти Манчестер Сіті, який проходитиме 16 серпня в межах Суперкубку Англії. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Нещодавно Артета розповів, чи планує залишитися працювати тренером у клубі в майбутньому.