Артета відповів, чи залишиться працювати тренером в Арсеналі

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета заявив, що хоче залишитися працювати в клубі, й укладання нового контракту не має стати проблемою, тому у вболівальників не повинно бути причин для тривоги щодо цієї ситуації.

Його слова передає Sky Sports.

"Вболівальникам не варто про це турбуватися, бо я хочу бути тут, я надзвичайно щасливий і дуже вдячний за можливість працювати з тими людьми, з якими працюю. Коли у нас з'явиться можливість, ми це вирішимо. Ось і все. Усі впевнені, що терміни укладення контракту не стануть проблемою, адже я, безперечно, хочу залишатися тут і дуже щасливий тут. Я відчуваю, що клуб поділяє мої почуття. Саме тому всі діють дуже природно".

Нагадаємо, що Артета очолив "канонірів" у грудні 2019 року. За цей час команда відіграла 352 матчі (217 перемог, 60 нічиїх, 75 поразок), стала чемпіоном Англії (25/26), двічі виграла Суперкубок Англії (20/21, 23/24) та підняла над головою Кубок Англії (19/20).

Його чинний контракт із клубом спливає 30 червня 2027 року (за даними Transfermarkt).

Додамо, що Арсенал розпочне сезон 26/27 з матчу проти Манчестер Сіті, який проходитиме 16 серпня в межах Суперкубку Англії. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Нещодавно стало відомо, що до лондонського колективу може доєднатися зірка збірної Нігерії та турецького чемпіонату Віктор Осімген.