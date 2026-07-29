Артета анонсував підсилення Арсенала під час літнього трансферного вікна

Головний тренер Арсенал Мікель Артета анонсував нові трансфери до завершення трансферного вікна.

Його слова передає пресслужба клубу.

У цьому передсезонному періоді до "канонірів" приєдналися два нових гравці – воротар Іллан Мельє та нападник Крістос Цоліс.

"Багато чого відбувається. Ми всі знаємо про контекст цього трансферного вікна. Від власників до ради директорів, спортивного директора та мене, ми знаємо, що хочемо вивести цей клуб на інший рівень. Це вимагатиме кращого складу, кращих гравців.

Ми визначили, у яких сферах у нас є можливості для зростання, вдосконалення та розвитку нашої гри, і що потрібно для досягнення цієї мети. Сподіваюся, дуже скоро ми зможемо почати конкретизувати все це", – підсумував Артета.