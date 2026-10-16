Зірковий захисник хоче покинути Барселону – ЗМІ

Лівий захисник Алехандро Бальде серйозно розглядає можливість залишити Барселону вже у найближче зимове трансферне вікно.

Про це інформує Sport.es.

22-річний футболіст вже розповів про свої наміри агенту Жорже Мендешу.

Іспанець вирішив покинути каталонський гранд через брак ігрової практики. У поточному сезоні-2026/27 взяв участь лише в одній грі Ла Ліги, отримавши лише 12 хвилин у матчі проти Расинга (перемога 7:2).

Зазначається, що керівництвом "блаугранас" не буде силою стримувати Бальде та "не проти" його відходу.

Чинний контракт флангового оборонця з іспанським грандом розрахований до 30 червня 2028-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 40 мільйонів євро.

У футболці каталонців Алехандро вже провів 169 матчів (3 голи та 21 асист) та завоював 7 титулів.

Раніше повідомлялося, що Бальде потрапив під приціл двох англійських грандів – Манчестер Юнайтед та Ліверпуля. Також інтерес до іспанця проявляє міланський Інтер.