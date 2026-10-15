Барселона показала особливу форму на Ель Класіко: футболка з логотипом відомого репера коштує шалені гроші

Барселона офіційно презентувала спеціальну форму, у якій команда зіграє проти мадридського Реала 25 жовтня на стадіоні "Спотіфай Камп Ноу".

Каталонці продовжують традицію змінювати логотип головного спонсора Spotify на символіку відомих музикантів до матчів Ель Класіко. Цього разу на футболках з'явиться логотип Golf Wang — бренду вуличного одягу, заснованого американським репером Тайлером, The Creator.

Починаючи з 2022 року, Барселона вже використовувала на своїй формі символіку Дрейка, Розалії, гуртів The Rolling Stones і Coldplay, а також Кароль Джі, Тревіса Скотта, Еда Ширана та Олівії Родріго.

Завдяки таким колабораціям клуб поєднує футбол із музичною культурою та перетворює зустрічі з принциповим суперником на майданчик для гучних партнерств.

Однак охочим придбати тематичну футболку доведеться неабияк витратитися. За інформацією офіційного інтернет-магазину каталонців, звичайна версія коштує 500 євро. Для вболівальників також підготували ексклюзивну серію, яка налічує лише 33 екземпляри. Ціна кожної такої футболки становить 3 тисячі євро.

Особливість лімітованої колекції полягає в автографах: на футболці буде підпис самого Тайлера, або всіх гравців стартових складів чоловічої та жіночої команд у двох матчах, під час яких вони виступатимуть у цій формі.

Раніше Мессі презентував особливу футболку збірної Аргентини, в якій зіграв свій прощальний матч.