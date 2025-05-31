Визначився найкращий бомбардир Ліги чемпіонів-2024/25

Нападник Боруссії Дортмунд Серу Гірассі та атакувальний хавбек Барселони Рафінья розділили звання найкращого бомбардира Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Про це йдеться на сайті УЄФА.

Обидва гравці забили 13 голів за 14 поєдинків. Зазначимо, що 2 голи Гірассі забив у ворота донецького Шахтаря.

Скриншот УЄФА

Друге місце розділили Гаррі Кейн із Баварії та представник Барселони Роберт Левандовський – 11 голів за 13 матчів.

Трійку замкнув зірка міланського Інтера Лаутаро Мартінес, який відзначився 9 разів у 14 зустрічах.

Нагадаємо, Інтер у фіналі Ліги чемпіонів поступився французькому ПСЖ.