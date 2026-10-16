Відповідальні за вхід до стадіону працівники Барселони оголосили страйк напередодні Ель Класіко через скарги на умови праці.

Про це повідомляє Diario AS.

Акція протесту має відбутися у період з 23 по 25 жовтня. Як зазначається, ці події стосуватимуться чоловічих та жіночих команд з футболу, гандболу та баскетболу.

Серед скарг працівників йдеться про недотримання домовленостей, порушення трудового та колективного контракту, дискримінацію між чоловіками та жінками та скорочення штату.

На цей момент штат працівників Барселони налічує 60 осіб. На думку працівників клубу, кількість співробітників має бути від 90 та 95 людей для виконання їхніх обов'язків. Окрім того, вони висловили невдоволення тим фактом, що останнє працевлаштування у клубі відбулося у жовтні 2024 року.

Стверджується, що керівництво планує провести переговори з невдоволеними працівниками наступного тижня, хоч клуб не вбачає у цій ситуації загрозу для проведення матчу з мадридським Реалом, який має відбутися 25 жовтня та розпочатися о 22:00 за київським часом.

Узагалі керівні кола "блаугранас" вважають схему з використанням працівників з періодичною зайнятістю застарілою та планують звертатися у майбутньому до інших компаній з приводу постачання таких послуг.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що в Ель Класіко не зможе взяти участь зірковий нападник Реала Вінісіус Жуніор.