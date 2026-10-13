Запускали феєрверки під вікнами готеля Барселони: фанати Галатасарая влаштували гучну ніч перед матчем ЛЧ

Фанати турецького Галатасарая вирішили влаштувати гучний прийом делегації Барселони напередодні очного протистояння в Лізі чемпіонів.

Уболівальники запускали сотні феєрверків біля готелю, де зупинилися каталонці, намагаючись порушити спокій футболістів перед важливим матчем.

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Піротехнічне шоу тривало навіть глибокої ночі. Близько 02:20 фанати продовжували запускати феєрверки просто перед готелем гостей.

Такий "гостинний" прийом став частиною атмосфери напередодні зустрічі, яка привертає значну увагу вболівальників обох команд.

Нагадаємо, матч другого туру основного етапу Ліги чемпіонів Галатасарай – Барселона має відбутися у вівторок, 13 жовтня, у Туреччині. Стартовий свисток запланований на 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що у Парижі затримали 98 футбольних фанатів після того, як вони обстрілювали поліцію з мінометних феєрверків.