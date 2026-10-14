Барселона повторила клубне досягнення, яке їй не підкорювалося понад 100 років

Барселона вперше за понад сто років розпочала сезон із десяти поспіль перемог.

Ювілейний тріумф підопічні Ганса-Дітера Фліка оформили у другому турі Ліги чемпіонів. Іспанська команда на виїзді розгромила Галатасарай з рахунком 4:1.

Востаннє Барселоні це вдавалось у кампанії-1923/24. Тоді такий феєричний старт вона продемонструвала в чемпіонаті Каталонії, вигравши всі десять матчів, після чого перемогла ще у трьох у Кубку Іспанії, тож загальний рекорд складає 13 поєдинків.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні "блаугранас" тріумфували в усіх зустрічах із загальним рахунком 43:9. Наступну гру вони проведуть 17 жовтня з Бетісом.