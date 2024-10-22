Мілан впевнено переграв Брюгге, Црвена Звезда розгромно програла Монако у 3 турі Ліги чемпіонів

Сьогодні, 22 жовтня, відбулися перші матчі 3 туру основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.

У першому слоті Мілан колишнього тренера Шахтаря Паулу Фонсеки приймав бельгійський Брюгге. Зустріч завершилася упевненою перемогою "росонері" з рахунком 3:1. Дублем відзначився півзахисник Тіджані Рейндерс. Брюгге з 40-ї хвилини матчу грав у меншості після вилучення Рафаеля Оньєдіки.

В іншій зустрічі Црвена Звезда грала на виїзді проти Монако. Цей матч закінчився розгромною перемогою монегасків із рахунком 5:1.

Ліга чемпіонів – основний раунд

3 тур, 22 жовтня

Мілан – Брюгге 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 34 Пулішич, 1:1 – 51 Саббе, 2:1 – 66 Рейндерс, 3:1 – 71 Рейндерс

Вилучення: 40 – Оньєдіка

Монако – Црвена Звезда 5:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 20 Мінаміно, 1:1 – 27 Ндіайє (пен), 2:1 – 45+4 Емболо, 3:1 – 54 Сінго, 4:1 – 70 Мінаміно, 5:1 – 90+6 Акліуш

О 22:00 відбудеться ще сім матчів. Зокрема, Шахтар завітає в гості до лондонського Арсенала, за який виступає гравець збірної України Олександр Зінченко, (слідкуйте за текстовою трансляцією на Чемпіоні).

Реал Мадрид Андрія Луніна зустрінеться з Боруссією Дортмунд, команди повторять фінал ЛЧ сезону-2023/2024. Також Жирона Віктора Циганкова прийматиме Слован Братиславу, за яку грає Данило Ігнатенко.