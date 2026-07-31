Барселона підписала 18-річного вінгера з Брюгге

Каталонська Барселона оголосила про трансфер вінгера Джессі Бісіву з бельгійського Брюгге.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Термін контракту розрахований на п'ять років співпраці – до 30 червня 2031 року. В офіційній заяві фінансові деталі угоди не розголошуються, проте інсайдер Фабріціо Романо стверджує, що цей перехід обійшовся "синьо-гранатовим" у 8,5 млн євро.

На додачу до цього, від наступного продажу гравця бельгійський клуб отримає 20% від суми угоди.

"З приходом Бісіву Барса поповнила свої ряди фланговим гравцем, у якого завдяки швидкості, силі та майстерності дриблінгу попереду велике майбутнє", – прокоментувала трансфер Барселона.

Зауважимо, що 18-річний Бісіву є вихованцем бельгійського Ауд-Геверле Левен, який він покинув у липні 2020 року та перейшов до "чорно-синіх".

У сезоні-25/26 нападник провів в юнацькій команді Брюгге 8 матчів й відіграв 15 поєдинків за фарм-клуб "чорно-синіх" Некст, сумарно відзначившись на клубному рівні 3 забитими м'ячами та 1 результативною передачею.

Нагадаємо, що напередодні лондонський Арсенал узгодив трансфер грецького вінгера Брюгге Хрістоса Цоліса.