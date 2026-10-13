Маємо можливість реабілітуватися: захисник Інтера – про майбутній матч у Лізі чемпіонів

Центральний захисник Інтера Мануель Аканджі розповів, що команда прагне реабілітуватися за поразку у стартовому матчі основного етапу Ліги чемпіонів-2026/27 від мадридського Реала (1:2).

Футболіста цитує сайт УЄФА.

"Ми програли свій перший матч у Лізі чемпіонів проти Реала, але тепер маємо можливість реабілітуватися перед власними вболівальниками. Брюгге – чудова команда. Можливо, вона не належить до європейських грандів, але нам потрібно бути обережними, адже вони мають досвід виступів у цьому турнірі", – заявив 31-річний оборонець.

Матч Інтер – Брюгге відбудеться 13 жовтня о 22:00 (за київським часом). Найближчий суперник "нерадзуррі" у попередньому турі ЛЧ вдома програв Астон Віллі (2:3). У цій зустрічі центральний півзахисник англійського клубу Джон Макгінн переписав історію свого клубу.

Обидва колективи йдуть поруч у турнірній таблиці ЛЧ – 24-те (Інтер) та 25-те місця (Брюгге).

Це буде дебютна дуель між цими командами.

Раніше повідомлялося, що центральний півзахисник Інтера Кертіс Джонс отримав м'язову травму на тренуванні команди та через це пропустить найближчі ігри італійського гранда.